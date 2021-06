Pourquoi Molson avait préféré Bergevin à Brisebois

Publié aujourd'hui à 14h15

Mis à jouraujourd'hui à 14h15

En mai 2012, Geoff Molson est sur le point de prendre une décision finale pour déterminer qui sera son directeur général. Il ne reste que deux candidats sur la liste, soit Marc Bergevin et Julien BriseBois.

À l’époque, il était important que l’organisation ajoute plus d’émotions dans sa gestion (après avoir eu Bob Gainey et Pierre Gauthier comme DG, et c’est pourquoi Marc Bergevin avait été choisi. Ce fut le bon choix, bien que Julien BriseBois avait également tout ce qu’il fallait pour occuper ce poste.

Neuf ans plus tard, les deux finalistes de ce long processus vont se retrouver en finale de la Coupe Stanley, alors que sans la COVID-19, le Lightning et les Canadiens n’avaient aucune chance de s’affronter en finale. Mais, puisque le hasard fait bien les choses, on aura droit à une première finale impliquant deux Québécois au poste de directeur général depuis 1989, alors que Serge Savard occupait ce poste avec les Canadiens et Cliff Fletcher (né à Montréal en 1935) assumait ces fonctions avec les Flames de Calgary.

Carey Price face au Carey Price russe

Lorsqu’il a été repêché en première ronde par le Lightning en 2012, Andrei Vasilevskiy a été présenté comme le Carey Price russe aux membres des médias. On disait de lui qu’il allait être un gardien qui allait dominer ceux de sa génération et le Lightning ne s’est pas trompé. Ce qui est remarquable, c’est que les deux gardiens qui vont s’affronter en finale ont des statistiques quasi-identiques.

Moyenne de buts alloués de 1,99 pour le gardien russe, contre 2,02 pour le gardien canadien. Taux d’efficacité de ,936 pour Andrei Vasilevskiy contre ,934 pour Carey Price. Ce sera une lutte à finir entre ces deux gardiens qui seront un jour intronisés au Temple de la Renommée du hockey.

Les pour et les contre

Dans son point de presse dimanche, Marc Bergevin a reconnu que son équipe était négligée. Elle a beau avoir battu les Maple Leafs, les Jets et les Golden Knights, le Lightning est la meilleure équipe bâtie depuis l’arrivée du plafond salarial en 2005, et ce, sans rien enlever aux Blackhawks et aux Penguins. Le Lightning, c’est un monstre à cinq têtes. Andrei Vasilevskiy, Victor Hedman, Brayden Point, Steven Stamkos et Nikita Kucherov.

Le niveau de talent dans cette équipe est inégalé. Cela dit, cette équipe n’a jamais affronté un gardien de premier plan comme Carey Price lors de sa conquête de l’an dernier, et c’est le même scénario cette année.

Est-ce que Carey Price peut réaliser l’improbable et remporter cette finale? Il y a longtemps que j’ai compris qu’il ne faut jamais sous-estimer Carey Price et qu’il est capable de transformer son équipe. Comme Bob Gainey me l'a souvent dit, on en a un Sidney Crosby et il s’appelle Carey Price.