La relève bousille une autre avance

Les jours se suivent et se ressemblent pour les Blue Jays. Une fois de plus, les releveurs ont bousillé une confortable avance et la formation torontoise s’est inclinée au compte de 6 à 5 contre les Orioles de Baltimore, vendredi à Buffalo.

Les hommes de Charlie Montoyo avaient pris une avance de 5 à 1 après sept manches. C’est à ce moment que les releveurs Tyler Chatwood et Tayler Saucedo ont permis aux visiteurs de préparer leur remontée.

Le premier a accordé trois points sur un coup sûr et deux buts sur balles, en seulement un tiers de manche sur la butte, tandis que le second a permis le quatrième point de la manche aux Orioles, sur deux coups sûrs. Tout comme Chatwood, Saucedo a seulement été en mesure d’enregistrer un retrait lors de son passage au monticule.

Lors de la première manche supplémentaire, Pat Valaika a permis aux siens de prendre les devants pour la première fois du match. Avec les buts remplis, il a été en mesure de soutirer un but sur balles au lanceur Trent Thornton pour pousser Trey Mancini au marbre.

George Springer et Vladimir Guerrero fils ont chacun frappé une longue balle en solo, respectivement en deuxième et troisième manche. Lourdes Gurriel fils, sur un simple, et Marcus Semien, à l’aide d’un double, ont produit les autres points des Blue Jays.

C’est finalement le releveur Paul Fry (1-2) qui s’est mérité la victoire, tandis que Cole Sulser a signé le sauvetage.

Malgré la défaite, le jeune lanceur partant des Torontois Alek Manoah a connu une solide performance. En six manches de travail, il a seulement été victime d’un seul point, non mérité, sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Les deux équipes seront de retour sur le terrain du Sahlen Field pour le troisième duel d’une série de quatre, samedi.