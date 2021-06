À VOIR: quel tir parfait de Shea Weber!

On a beaucoup parlé de l'importance de marquer le premier but lors de la série entre Vegas et Montréal.

Les Canadiens ont réussi cette première mission grâce à Shea Weber.

Le capitaine a profité d'un avantage numérique pour décocher un tir parfait qui a eu raison de Robin Lehner.

Il s'agissait de son premier but des séries éliminatoires.

Voyez le jeu en question dans la vidéo ci-dessus.