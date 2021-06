Les Blue Jays l’emportent à Miami

Les Blue Jays de Toronto ont remporté un duel contre les Marlins de Miami par la marque de 3 à 1, mercredi, au LoanDepot Park.

Dès la première manche, les Torontois se sont emparés de l’avance grâce à un double de Teoscar Hernandez. George Springer a ensuite permis à Vladimir Guerrero fils de produire un point.

Le seul autre point des Jays a été obtenu au début du cinquième engagement grâce à un coup simple de Bo Bichette.

Les Marlins ont bien tenté d’entamer la remontée dès la manche suivante, quand Starling Marte a frappé un coup de quatre points. Ses coéquipiers n’ont toutefois pas été en mesure de l’imiter.

Robbie Ray (5-3) a connu une bonne performance au monticule pour mériter un gain à sa fiche. Il a participé à six manches et a accordé le seul point des Marlins. Tim Mayza, Tyler Chatwood et Jordan Romano se sont ensuite relayés pour compléter la partie.

Du côté de la formation américaine, c’est Trevor Rogers (7-3) qui a essuyé le revers. En cinq engagements, il a concédé aux Jays l’entièreté de leurs points en accordant cinq frappes au total.

Les oiseaux renoueront avec l’action dès jeudi, alors qu’ils accueilleront les Orioles de Baltimore, qui ont subi une raclée de 13 à 0 aux mains des Astros de Houston d’Abraham Toro.