Gustafsson souligne l’importance de Bergevin

En plus de rassembler les bons morceaux, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, est un passionné et ne craint pas de descendre dans le vestiaire pour motiver les joueurs.

«C’est une pièce importante dans cette équipe, a qualifié le défenseur Erik Gustafsson, mercredi, en vidéoconférence. On sent sa passion et il est près du club.»

«Marc démontrait de la passion comme joueur et il a cette même passion comme directeur général, a appuyé l’entraîneur Luke Richardson. Il croit vraiment en cette équipe.»

Une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, plus tôt cette semaine, montrait justement Bergevin s’adresser aux joueurs du Canadien dans le vestiaire avant le troisième match de la série contre les Golden Knights de Vegas.

«Nous croyons en l’un et l’autre, nous allons jouer de la bonne façon et vous allez jouer pour le gars qui est assis à côté de vous», déclarait-il, entre autres.

Faire sa part

Bergevin, qui a terminé deuxième au scrutin du directeur général de l’année derrière Lou Lamoriello, a d'ailleurs réalisé un autre bon coup en faisant l’acquisition de Gustafsson, le 12 avril, en retour d’un choix de septième tour envoyé aux Flyers de Philadelphie.

«Il y a mon jeu en supériorité numérique, mais je veux prouver que je peux aussi jouer défensivement, a noté Gustafsson, qui a disputé les 12 derniers matchs de l’équipe. Je crois faire du bon travail présentement, je veux simplement faire ma part.»

Gustafsson joue moins de 10 minutes par rencontre, en moyenne, mais il trouve son utilité.

«Nous sommes dans une bonne position, mais les Golden Knights vont tout faire pour revenir. Nous avons aussi été dans leur position [au premier tour face aux Maple Leafs de Toronto]», a sagement rappelé Gustafsson.

- Le Canadien mène 3 à 2 dans la série contre les Golden Knights de Vegas. Le club montréalais tentera de se qualifier pour la finale de la coupe Stanley, jeudi au Centre Bell, lors du sixième match.