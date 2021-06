Nelly Korda persiste et signe

Après s’être glissée en tête du classement la veille, l’Américaine Nelly Korda a fini le boulot et a remporté la Classique Meijer, dimanche, au Michigan.

Il s’agit de la cinquième victoire de l’athlète de 22 ans sur le circuit de la LPGA.

Pour l’emporter lors de l’événement présenté à Grand Rapids, Korda a remis une carte de 67 (-5) lors de la ronde finale. Elle a réussi un aigle, six oiselets et commis trois bogueys. La native de la Floride a terminé la compétition avec un cumulatif de 263 (-25).

Korda a ainsi devancé l’Irlandaise Leona Maguire par deux frappes. La Sud-Coréenne In Gee Chun et l’Américaine Brittany Altomare ont conclu le tournoi à égalité au troisième échelon du classement, elles qui ont frappé la balle quatre fois de plus que la gagnante.

Rappelons que les Canadiennes Brooke M. Henderson, Alena Sharp et Jaclyn Lee n’avaient pas été en mesure de se qualifier pour les rondes du week-end.