Katherine Savard s’en va aux Jeux de Tokyo

La nageuse québécoise Katherine Savard a assuré sa présence aux Jeux olympiques de Tokyo en terminant deuxième de l’épreuve du 100 mètres papillon des essais nationaux, samedi, à Toronto.

Participante des Jeux de Londres et de Rio, Savard a remis un temps de 57,86 s pour terminer derrière la championne mondiale de la catégorie, Margaret MacNeil (56,19). Pour l’athlète de Pont-Rouge, il s’agit d’une belle surprise, car elle avait raté sa qualification olympique à cette course il y a cinq ans.

«Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu surprise. Je suis vraiment heureuse. Je me concentrais davantage sur le 200 m libre, mais je suis emballée et surprise de l'avoir fait au 100 papillon. Je vais continuer à m'entraîner aussi dur que possible d'ici Tokyo», a-t-elle affirmé par voie de communiqué.

Avant le weekend, Savard disait vouloir obtenir une place sur le relais grâce à sa performance à venir au 200 m libre. De quatre à six nageuses seront retenues par la formation canadienne.

«Nous sommes une dizaine de filles dans la même seconde, avait-elle indiqué au "Journal de Québec", vendredi. Ça va être très serré. Les mois après Rio ont été difficiles et je reviens de loin. En 2017, je n’étais pas dans une forme physique et mentale optimale. Après ma période de questionnement qui a suivi les Jeux de 2016, je me suis entraînée fort et la dernière année d’entraînement fut l’une de mes meilleures. C’était le fun de voir ma progression quotidienne. Il y a eu des hauts et des bas depuis Rio au niveau mental, mais ma pause a représenté un avantage sur le plan physique.»