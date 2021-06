Formule E : Edoardo Mortara l’emporte à Puebla

Le pilote de l’écurie Venturi Edoardo Mortara a remporté le deuxième E-Prix de Puebla, dimanche, au Mexique.

Le Suisse a rapidement pris le contrôle de la course, devançant Oliver Rowland (Nissan) – parti en pole position – dans les premiers instants de la course. Le gagnant a été pourchassé par Pascal Wehrlein (Porsche) pendant la grande majorité de l’épreuve. Mortara a résisté et son poursuivant a pris le deuxième rang. Nick Cassidy (Virgin Racing) a complété le podium.

Il s’agissait du huitième vainqueur différent en neuf E-Prix cette saison. Mortana, qui avait fini troisième la veille, s’est emparé de la tête du classement général avec 72 points, soit dix de plus que Robin Frijns (Virgin Racing).

Rappelons que samedi, les deux pilotes de l’écurie Audi Lucas di Grassi et René Rast avaient réussi un doublé lors de la première course disputée sur le circuit de Puebla. Dimanche, ils ont respectivement terminé 18e et 10e. Ils ont tous les deux été lourdement pénalisés dimanche. Rast a été contraint de partir en fond de grille, tandis que di Grassi a été puni pour un accrochage.

Les pilotes de la Formule E se retrouveront les 10 et 11 juillet prochain à New York pour les deux prochaines épreuves.