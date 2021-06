Du renfort de taille pour les Rays

Au plus fort de la course pour le premier rang de la section Est de l’Américaine, les Rays de Tampa Bay recevront une aide supplémentaire bien appréciée, eux qui ont rappelé l’espoir Wander Franco, dimanche.

Le Dominicain de 20 ans est considéré comme le meilleur espoir du baseball majeur, lui qui s’est joint à l’organisation des Rays en 2017. Il disputera son premier match dans les ligues majeures le 22 juin, au Tropicana Field, contre les Red Sox de Boston, les rivaux principaux de la formation floridienne dans l’obtention du premier rang de la division.

En 38 matchs dans le AAA cette saison, avec les Bulls de Durham, Franco a maintenu une moyenne au bâton de ,323, en plus de frapper sept longues balles et de produire 35 points.

Les Rays ont perdu leurs six derniers duels, eux qui ont été balayés au terme du quatrième et dernier duel d’une série contre les Mariners de Seattle, dimanche. Cette série d’insuccès a provoqué leur glissade et ils accusent un demi-match de retard sur les Red Sox.