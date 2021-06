Nelly Korda survole la compétition

Rien ni personne n’a semblé être en mesure de freiner l’Américaine Nelly Korda, samedi à Grand Rapids, dans le Michigan, lors de la troisième ronde de la Classique Meijer de la LPGA, elle qui a retranché 10 coups à la normale pour s’installer au sommet du classement.

L’athlète de 22 ans a connu deux séries distinctes lors desquelles elle a calé trois oiselets consécutifs. Elle l’a d’abord fait pour entamer sa troisième journée, du premier au troisième fanion, avant de répliquer la chose pour conclure son parcours, du 16e au 18e trou. Au total, Korda a réussi 11 oiselets, contre seulement un boguey.

Elle entamera la dernière journée avec une avance de trois frappes sur sa plus proche poursuivante, l’Irlandaise Leona Maguire.

Cette dernière a quelque peu ralenti après deux excellentes journées, jeudi (65; -7) et vendredi (64; -8). Maguire a réussi trois oiselets et commis un boguey lors de la troisième ronde.

Quelques autres golfeuses pourront espérer effectuer une remontée lors des derniers 18 trous, dont la Suédoise Madelene Sagstrom et l’Australienne Su Oh, respectivement troisième et quatrième au classement, avec des retards de quatre et cinq frappes.

Aucune des Canadiennes en lice au début du tournoi n’a été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.