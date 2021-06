Euro: de grosses surprises pouvant rapporter GROS

Comme chaque année, on a droit à des surprises à l’Euro. Samedi, quelques heures après un nul entre la Hongrie et la France, L’Allemagne a décoiffé le Portugal, pourtant meneur en première mi-temps.

Vendredi, brouillonne en attaque et parfois bousculée défensivement, l'Angleterre n'a pu faire mieux qu'un nul de 0-0 contre l’Écosse. Lundi, la Pologne a trébuché face à la Slovaquie (2-1)...

Lorsqu’on regarde les matchs au programme, force est de constater que rien n’est coulé dans le béton. En revanche, certains paris sur Mise-O-Jeu+ offrent un intéressant retour si vous prédisez un scénario avec justesse.*

Pays de Galles (5,90) c. Italie (1,40)

Si vous favorisez les mises qui identifient le meneur à la mi-temps et le gagnant du match, le duel entre les pays de Galles et l’Italie pourrait offrir une généreuse récompense si vous vous rangez du côté des négligés : si l’Italie prend les devants et que les pays de Galles l’emportent, vous gagnerez 72 fois votre mise!

Certes, rien ne semble plus improbable, mais personne n’est à l’abri d’un revirement.

Si vous prédisez une avance italienne à la mi-temps, mais un verdict nul, vous empocherez tout de même 15 fois votre mise et 22 fois celle-ci si vous avancez que l’Italie l’emportera malgré un retard à la mi-temps.

Pays-Bas (1,22)-Macédoine du Nord (8,85)

Si on se transporte aux matchs de lundi, l’affrontement entre les Pays-Bas et la Macédoine du Nord présente aussi des possibilités intéressantes.

Prédisez avec succès que les Néerlandais bousilleront leur avance de la mi-temps pour échapper le match, vous mettrez le grappin sur un magot équivalent à... 86 fois votre mise!

Belgique (1,24) c. Finlande (9,10)

La Belgique est l’une des puissances à l’Euro, mais toutes les bonnes équipes sont capables de trébucher lorsqu’elles affrontent des pourchasseurs. Et si la Finlande devait jouer les trouble-fête malgré un déficit à l’issue de la première demie, votre portefeuille en ressentira les bienfaits avec un retour de 98 fois votre mise!

Danemark (1,50) c. Russie (4,35)

Pendant ce temps, la confrontation Danemark-Russie pourrait rapporter une somme intéressante si les Russes coiffent les Danois en deuxième demie : 43 fois votre pari.

Les matchs de mercredi : à vos marques

Enfin, des duels relevés sont attendus dans la journée de mercredi.

L’Espagne (1,17) a rendez-vous avec la Slovaquie, La France (2,25) se frotte au Portugal (2,90) et l’étonnante Hongrie (11,00) accueillera l’Allemagne après son nul face aux Bleus.

Pour ce dernier duel, tenez-vous bien : une victoire hongroise après un retard à la mi-temps vous permettra d’encaisser 105 fois votre pari! Une telle cote ne nécessite pas une mise imposante pour renflouer les coffres...

Rendez-vous sur Mise-O-Jeu plus pour découvrir le type pari qui convient à votre profil.

*Données recueillies en date de samedi après-midi.