L'entraîneur Luke Richardson, qui a été à la barre des Canadiens de Montréal en l'absence de Dominique Ducharme, vendredi, a parlé aux journalistes lors d'une visioconférence, samedi.

«J’ai parlé à Dom aujourd’hui et nous avons une rencontre avec les joueurs pour nous préparer (pour la rencontre de dimanche). Il s’ennuie d’être avec nous, et il nous manque aussi. Je n’ai pas été mis à jour pour ce qui est du protocole à suivre.

«Ça devra passer par notre équipe médicale, mais je n’ai pas eu d’échéancier.»

Richardson s'est dit impressionné par la manière dont les vétérans se sont comportés dans l'adversité au match no 3 face aux Golden Knights.

«C'est fascinant. Corey Perry a été un bon leader toute la saison et on ne peut en dire assez sur de notre capitaine, Shea Weber. Ils mènent par l’exemple et tout le monde veut les suivre.»

«La confiance grandit sur le banc et la gêne disparaît peu à peu dans la personnalité de chacun, ce qui aide à tout le monde de s’imposer sur la glace.»