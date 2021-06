Selon Michel Bergeron, il ne fait aucun doute que Nick Suzuki a tout ce qu'il faut pour devenir le prochain capitaine des Canadiens.

C'est ce que l'ancien entraîneur a déclaré lors de son segment Sans filet, vendredi.

«Ça fait longtemps que je me retiens, mais je dois le dire ce soir. Après une mise en échec percutante, qui revient en force? Qui joue au hockey? C'est Suzuki! Pour moi, ça veut dire que Suzuki est le prochain capitaine des Canadiens de Montréal. Oubliez Gallagher, on ne le voit pas. Il est fatigué, Gallagher. Suzuki est comparable à Joe Sakic, Steve Yzerman et Sidney Crosby.»

