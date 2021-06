Shohei Ohtani sera du concours de circuits

L’homme à tout faire des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani a indiqué, vendredi, qu’il participera bel et bien au concours de coups de circuit dans le cadre du match des étoiles.

L'événement aura lieu précisément le 12 juillet au Coors Field, domicile des Rockies du Colorado, stade reconnu pour sa facilité à faire voyager la balle.

Il s’agira de la première participation du Japonais à ce concours, lui qui compte 19 longues balles cette année, ce qui lui vaut le troisième rang du baseball majeur.

«Je ne suis pas contre cela contrairement à certains autres [gérants], de mentionner le gérant des Angels Joe Maddon au site du baseball majeur plus tôt cette semaine, au sujet d’une possible participation de son joueur à la classique. Je n’aime juste pas ça quand ça devient sans fin. Il devrait y avoir une façon plus définitive de le faire. Ça peut devenir épuisant. [...] Je ne crois pas que c’est quelque chose que tu dois le forcer à faire ou non.»

Les noms des autres participants à l’événement n’ont pas encore été révélés, mais la présence de Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays de Toronto, semble incontournable.

Également au monticule?

Lors de la plus récente mise à jour des bulletins de vote, lundi, en vue du match des étoiles, Ohtani pointait au premier rang des frappeurs désignés. Cette saison au bâton, l’athlète de 26 ans a maintenu une moyenne de ,270, tout en produisant 47 points.

Le joueur des Angels a aussi maintenu un dossier de 3-1 en 10 départs au monticule. Il y a maintenu une moyenne de points mérités de 2,70, en plus de passer 73 frappeurs adverses dans la mitaine. Maddon ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de laisser Ohtani démontrer ses talents de lanceur lors du match des étoiles.

«Ce serait bien, a dit Maddon. Ça dépend seulement de sa journée [de rotation]. C’est seulement une manche. Je sais que s’il est en mesure de le faire, je n’aurais aucune objection. Son calendrier est excellent. Le nombre de manches lancées, le nombre de lancers effectués, tout a bien été. Je ne vois rien de dramatique se produire d’ici le match des étoiles. Ce serait seulement de savoir comment il se sent.»