Josh Anderson soulagé

L’attaquant des Canadiens Josh Anderson a enfin débloqué, vendredi soir, et pas n’importe comment : le gros ailier a marqué deux fois, dont le but de la victoire en prolongation pour permettre à son équipe de prendre les devants 2-1 dans sa série contre les Golden Knights.

Anderson, qui n’avait pas marqué depuis le premier match de la série contre les Maple Leafs, est apparu soulagé après la rencontre.

«Tu veux simplement aider l'équipe à gagner au meilleur de tes capacités et quand tu ne comptes pas, tu veux faire autre chose, a-t-il expliqué. J'ai eu la chance d'en marquer deux ce soir pour la victoire.»

Anderson a ensuite lancé des fleurs à son gardien Carey Price, qui a été fumant alors que les Golden Knights ont largement dominé la rencontre au chapitre des tirs au but.

«Il a été phénoménal du début à la fin, on ne serait pas assis ici à discuter de ça sans lui, a-t-il affirmé. Il a été un roc dans les séries, je lui lève mon chapeau. Et on va continuer de voir ça de la part de Carey.»

Enfin, Anderson a révélé que l’entraîneur-chef de l’équipe, Dominique Ducharme, a pu s’adresser aux joueurs avant la rencontre, lui qui doit rester chez lui pendant quelques jours après avoir effectué un test positif à la COVID.

«C'est malheureux, il est évidemment une part importante de notre équipe, a-t-il rappelé. On a fait un appel "zoom" avant le match, question de revoir certaines choses. On était content de le voir et on voulait sortir fort et jouer de la bonne façon.»