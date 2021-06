Cinq joueurs qui se sont démarqués aux mini-camps

Les 32 équipes de la NFL ont complété une étape importante de leur saison morte cette semaine, soit celle des mini-camps obligatoires.

Plusieurs joueurs en ont profité pour se démarquer et créé des espoirs à leur base de partisans. En voici cinq :

Ezekiel Elliott – Cowboys de Dallas

Après une saison 2020 décevante, le porteur de ballon a décidé de remédier à la situation et il s’est présenté aux activités des siens dans «la meilleure forme de sa vie», selon le quart-arrière Dak Prescott. «Zeke» a fait la vie dure aux joueurs défensifs des Cowboys avec sa vitesse, ses spin-o-ramas et sa puissance. Parions qu’il aimerait retrouver le sommet des verges amassées par un demi-offensif cette saison, comme il l’avait fait en 2016 et en 2018.

Mac Jones – Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Aux dires de tous les médias du Massachusetts, le quart-arrière de première année a été – et de loin – le meilleur pivot des «Pats» à leur mini-camp. Jones a démontré qu’il était capable de lancer le ballon de façon précise, même quand la défensive lui mettait énormément de pression. On peut se demander s’il n’a pas déjà dérobé le poste de partant à Cam Newton.

Elijah Moore – Jets de New York

Il semble finalement y avoir un peu de positif chez les Jets, qui sont un exemple de médiocrité depuis trop longtemps dans la NFL. Depuis le début des activités de la saison morte, le receveur de passes est tout simplement dominant. L’éthique de travail de Moore a d’ailleurs été louangée par l’entraîneur-chef Robert Saleh.

Chris Jones – Chiefs de Kansas City

Depuis qu’il joue dans le circuit Goodell, Jones évolue à l’intérieur sur la ligne défensive des Chiefs. Au mini-camp, il a été utilisé à l’extérieur et il a fait des ravages. Il s’agit d’une situation idéale pour la formation de Kansas City, elle qui a eu de la difficulté à trouver un joueur capable de mettre de la pression constante sur les quarts adverses dans les dernières années.

Najee Harris – Steelers de Pittsburgh

À son premier mini-camp en carrière, le porteur de ballon a fait tourner bien des têtes. Le 24e choix au total du dernier repêchage de la NFL a démontré qu’il pouvait être aussi dangereux au sol que via les airs. Ses nouveaux coéquipiers ont d’ailleurs été plusieurs à souligner l’étendue de son talent dans les médias. Disons qu’avec le vieillissant Ben Roethlisberger comme quart-arrière, les partisans des Steelers ne cracheront pas sur un demi offensif dynamique.