Avis d'autorisation d'une action collective

À tous les abonnés de Bell ou d’un redistributeur du signal Bell, vous pourriez être partie à une action collective en raison de la suspension du signal des chaînes TVA SPORTS, TVA SPORTS 2 et/ou TVA SPORTS 3, entre le mercredi 10 avril 2019, 19H, et le vendredi 12 avril 2019, 18H.

Le 13 janvier 2021, l’honorable Sylvain Lussier, J.C.S., a rendu un jugement, dans le dossier de la Cour supérieure numéro 500-06-000995-197, autorisant une action collective contre Groupe TVA inc., Québecor inc. et Québecor Média inc.

Consultez le site web www.calexboutique.com/action-collectives pour de plus amples détails et s’assurer de vos droits, notamment la possibilité de vous retirer de l’action collective.