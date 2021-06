Les Tchèques veulent «jouer sans peur» contre la Croatie

La République tchèque, mise en confiance par son succès inaugural contre l'Écosse (2-0) habillé d'un doublé de Patrik Schick, compte « jouer sans peur » contre la Croatie vendredi, selon son capitaine Vladimir Darida.

« Il faut qu'on soit actif: aller de l'avant, se créer des opportunités. Je crois qu'il est important de jouer sans peur », a enjoint jeudi en conférence de presse le milieu du Hertha Berlin.

Darida ne souhaite pas se limiter à déconstruire le jeu des vice-champions du monde croates, même s'il faudra « être compact en défense », reconnaît-il.

« On ne doit pas seulement défendre », l'a rejoint le sélectionneur Jaroslav Silhavy.

Face à la bande du Ballon d'Or 2018, Luka Modric, la Narodak (équipe nationale) peut s'appuyer sur le match nul (2-2) arraché il y a cinq ans lors de l'Euro en France.

« Ce n'était pas un mauvais résultat mais on aimerait faire mieux », avance Darida, titulaire en 2016, qui espère bien profiter de la dynamique créée par la victoire contre l'Écosse.

« On est plus optimiste, juge-t-il, mais on savait que c'était l'adversaire le plus faible du groupe. »

Le sélectionneur lui compte sur une même performance de Schick, auteur du but de l'Euro, un lob enregistré à 49 mètres par l'UEFA.

« Si Patrik Schick et (le gardien) Tomas Vaclik jouent comme l'autre fois, ce sera décisif et on peut espérer un bon résultat. »

Face à eux, la Croatie, troisième de ce groupe D après sa défaite à Wembley contre l'Angleterre (1-0), doit se relancer pour éviter une sortie dès le premier tour.