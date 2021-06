Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent du retour de Samoa Joe à NXT, de l’arrivée d’AEW à New York et du documentaire sur Dynamite Kid.

De plus, quelques histoires à Raw font partie des coups de masse de la semaine, tandis que NXT In Your House fait partie des coups de cœur! Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer.

À écouter ci-dessus!