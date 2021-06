Le CH est toujours grandement négligé

Au lendemain d’une victoire de 3 à 2 du Canadien dans le deuxième duel de sa série contre les Golden Knights, mercredi à Las Vegas, les sites de paris sportifs ne semblent toujours pas avoir espoir de voir la formation montréalaise accomplir quoi que ce soit de plus durant les éliminatoires.

Sur la plateforme de Bet99, la cote du Tricolore pour passer au prochain tour est de 3,70 contre 1,28 pour la formation du Nevada. C’est donc dire qu’un pari de 100 $ en faveur du Canadien pourrait rapporter 370 $.

De plus, les cotes pour un triomphe des Golden Knights en cinq (3,40) ou six (3,25) matchs sont inférieures à celle d’une série à l’avantage du CH au troisième tour. À titre comparatif, ceux prédisant un gain en cinq duels du Canadien obtiendraient un montant 13 fois supérieur à leur mise si ce scénario se concrétise.

Naturellement, avec ce titre de grand négligé, l’équipe de la Belle Province est aussi celle qui possède la plus grosse cote (9,80 sur Bet99) quant à la possibilité de soulever la coupe Stanley au terme des éliminatoires.

Les Golden Knights (2,22) sont les favoris parmi les quatre équipes restantes pour tenir à bout de bras le trophée le plus convoité de la Ligue nationale. Il s’agirait d’une première conquête pour l’organisation vieille de quatre saisons. Le Lightning de Tampa Bay (2,70) est tout juste derrière, lui qui souhaite répéter ses exploits accomplis dans la bulle en 2020. Les Islanders de New York (6,00) ont, pour leur part, les troisièmes meilleures probabilités selon les plateformes de paris sportifs.

Price en tête chez le Canadien

Concernant le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires, le gardien Carey Price est le favori parmi les patineurs du Canadien avec une cote de 10,00 sur Mise-o-jeu. Toutefois, quelques joueurs devancent l’homme masqué de 33 ans dans la course aux yeux du site, dont le Québécois Marc-André Fleury (3,25) et le défenseur Alex Pietrangelo (8,00), tous deux des Golden Knights. Le portier Andrei Vasilevskiy (4,00) et l’attaquant Nikita Kucherov (5,00), du Lightning, ainsi que le gardien Semyon Varlamov (9,00), des Islanders, retiennent également l’attention.

Dans le cas d’une victoire du Canadien contre les Golden Knights, Price pourrait recevoir le trophée malgré une défaite en finale de la coupe Stanley. Cinq athlètes ont déjà accompli cet exploit. Le plus récent auteur est le gardien québécois Jean-Sébastien Giguère, gagnant avec les Mighty Ducks d’Anaheim en 2003.