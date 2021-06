Une autre avance bousillée pour les Blue Jays

Comme ils l’ont fait si souvent cette saison, les Blue Jays de Toronto ont une fois de plus laissé filer l’avance pour s’incliner 3 à 2 face aux Yankees de New York, mercredi à Buffalo.

Cette fois, c’est le 10e circuit de la saison de Gary Sanchez qui a fait la différence en septième manche. Il a permis aux «Bombardiers du Bronx» d’inscrire deux points puisque Miguel Andujar le précédait sur les sentiers.

La formation torontoise pouvait espérer reprendre le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine à ses rivaux avec une victoire, mais elle a plutôt accentué son retard à un match et demi. Elle aura l’occasion de réduire l’écart – et de mettre un terme à une série de trois revers – jeudi, lors du troisième et dernier match de cette série.

Manque d’appui

Le partant des Jays, Ross Stripling (2-4) a subi la défaite, mais il n’a que peu de choses à se reprocher. Il n'a en effet cédé que deux points mérités, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers tout en retirant sur des prises neuf adversaires.

Son vis-à-vis Gerrit Cole (8-3) a quant à lui œuvré sur la butte pour huit manches, n’allouant que deux points, quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite. Marcus Semien et Cavan Biggio ont toutefois expulsé deux de ses tirs dans les gradins.

Aroldis Chapman a ensuite réussi son 14e sauvetage de la saison pour mettre fin aux hostilités, non sans se compliquer la tâche en permettant à deux joueurs des Jays de se rendre sur les sentiers.

Du mouvement dans l’enclos

Plus tôt dans la journée, les Jays avaient annoncé quelques changements dans l’enclos des releveurs. Blessé aux muscles abdominaux mardi dans la défaite de 6 à 5, Carl Edwards fils a vu son nom être placé sur la liste des blessés pour 10 jours. Pendant ce temps, Travis Bergen (épaule) effectuait la route inverse avant d’être cédé aux Bisons de Buffalo, au niveau AAA.

Patrick Murphy, pour sa part, était de nouveau disponible, lui qui était blessé à l’épaule. Il a d’ailleurs été envoyé sur la butte en début de neuvième manche, ne concédant rien aux trois frappeurs à lui faire face.