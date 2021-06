L'Écosse peut faire «mieux que se défendre» contre l'Angleterre

Déjà en besoin impérieux de points avant son deuxième match du groupe D de l'Euro, contre l'Angleterre, vendredi, l'Écosse peut « faire mieux que se défendre » à Wembley, a assuré mercredi son milieu de terrain John McGinn, pensionnaire de Premier League.

« C'est une excellente équipe avec plein de joueurs de classe mondiale dans leur onze de départ et sur le banc. Mais on sait que si on joue à notre meilleur niveau, on leur posera beaucoup de problèmes », a estimé le joueur d'Aston Villa.

« On rivalise avec la plupart de ces gars semaine après semaine, et on tient la route (...) L'idée est de transmettre ce message aux garçons qui jouent en Écosse ou ailleurs. On peut faire mieux que se défendre », a-t-il clamé.

Après avoir atteint la première phase finale d'un tournoi majeur depuis 23 ans avec deux victoires aux tirs au but en barrage contre Israël et la Serbie, l'Écosse a déçu en perdant son premier match (2-0) qui semblait le plus accessible sur le papier, contre la République tchèque, après un doublé de Patrik Schick, dont un lob merveilleux du milieu de terrain.

« C'est un but dont on parlera pendant les années à venir », a estimé McGinn. « J'étais juste derrière lui et j'en ai encore des cauchemars où je vois la trajectoire courbée du ballon. C'était un but absolument merveilleux », a-t-il admis.

De son côté, le sélectionneur écossais, Steve Clarke, veut encore croire que le miracle est possible pour son équipe qui en a vu d'autres.

En barrage, la Serbie avait ainsi égalisé dans les dernières secondes, provoquant une prolongation puis des tirs au but.

« Gagner lundi aurait été la solution de facilité. C'est jamais comme ça que ça se passe avec l'Écosse. Sinon, on aurait gagné 1-0 en Serbie et tout le monde aurait été au lit à minuit », a-t-il assuré.

« Mais on a choisi de laisser la Serbie marquer et de prendre la voie piégeuse, donc j'espère qu'on suivra le même chemin et qu'on le fera à la dure, à l'écossaise ».