Déjà une qualification pour l'Italie et la Finlande?

On enchaîne! Au lendemain de France-Allemagne (1-0), point d'orgue de la 1re journée de l'Euro, la 2e journée de la phase de groupes débute mercredi et peut déjà envoyer en huitièmes de finale l'Italie, qui reçoit la Suisse, et la Finlande, attendue en Russie.

AInsi, l'Italie pourrait décrocher son billet dès mercredi soir. Impressionnante lors du match d'ouverture face à la Turquie vendredi (3-0), la Nazionale retrouve le stade olympique de Rome mercredi soir (21h00) et devra faire tomber son voisin suisse pour sceller sa qualification.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 14h30.

Son bouillant trio d'attaque Domenico Berardi - Ciro Immobile - Lorenzo Insigne, qui a fait des étincelles lors du premier match, risque de poser des problèmes aux Suisses, en quête de rebond après avoir buté sur le pays de Galles (1-1).

L'Italie pourrait récupérer pour l'occasion son maître à jouer Marco Verratti, star du Paris SG proche d'un retour après avoir été blessé au genou droit il y a un mois.

Parmi les autres vedettes attendues sur les terrains mercredi, il y aura le Gallois Gareth Bale à Bakou contre la Turquie, laquelle aura presque le sentiment d'évoluer à domicile vu ses liens culturels étroits avec l'Azerbaïdjan.

Pour Bale, est-ce enfin l'heure de la délivrance ? L'attaquant du Real Madrid, prêté cette saison à Tottenham, n'a plus marqué en sélection depuis octobre 2019. Il devra en tout cas se montrer décisif pour porter les «Dragons» vers un parcours aussi étincelant que lors de l'Euro-2016 en France, où ils avaient atteint le dernier carré.

La Finlande comme l'Islande ?

Trois heures plus tôt, à Saint-Péterbourg, la deuxième journée de la phase de groupes débutera officiellement avec Finlande-Russie avec la possibilité, pour les Finlandais, d'un coup de tonnerre digne du parcours d'une autre équipe surprise de l'Euro-2016: l'Islande.

Pour leur première participation dans une grande compétition, les «Hiboux grands-ducs» ont gagné leur rencontre inaugurale (1-0) contre le Danemark, certes dans un contexte particulier après la longue interruption du jeu liée au malaise cardiaque d'Eriksen.

Ils défient désormais leur grand voisin russe, dernier du groupe B après sa lourde défaite (3-0) face à la Belgique samedi.

Et voilà la Finlande en mesure de se qualifier pour les 8es de finales si elle bat la Russie. Une immense surprise dès la deuxième journée ?