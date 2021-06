Des partisans de plus pour le CH

Le déconfinement se poursuit: la Santé publique permettra une foule plus importante dans les arénas et les événements culturels, juste à temps pour le premier affrontement à domicile entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas.

Loin des 18 000 fans en délire de Las Vegas, le CH pourra compter sur 1000 partisans de plus, vendredi, lors de son premier match à domicile contre les Golden Knights.

Dr Horacio Arruda a cédé en partie aux pressions du premier ministre François Legault et fera passer, dès jeudi, le nombre maximal de participants permis dans un événement extérieur ou intérieur de 2 500 à 3 500 personnes.

Peu avant d’annoncer la modification par voie de communiqué, le directeur national de la Santé publique a expliqué, mardi, qu’il souhaitait être «cohérent avec les autres secteurs d’activités de rassemblements intérieurs, extérieurs».

Au cours du même point de presse, Dr Arruda a également laissé planer l’espoir d’un déconfinement plus important au cours de l’été, en évoquant une révision des mesures sanitaires liées aux différents paliers. Un palier «bleu comme le paradis du ciel», beaucoup plus souple, pourrait même faire son apparition.