Aaron Rodgers est bien loin du football

Le quart-arrière Aaron Rodgers ne semble aucunement préoccupé par la dispute qui l’oppose présentement aux Packers de Green Bay.

Dans les dernières semaines, plusieurs échos ont laissé entendre que le vétéran de 37 ans ne veut plus être un membre de l’équipe du Wisconsin en raison de la présence du directeur général Brian Gutekunst, toujours en poste.

Le joueur par excellence de la NFL en 2020 a d’ailleurs raté volontairement le mini-camp obligatoire des Packers la semaine dernière.

Mardi, Rodgers a accordé une entrevue au réseau TNT, dans le cadre d’une activité promotionnelle pour «The Match». Il s’agit d’une ronde de golf où le pivot et Bryson DeChambeau affronteront une paire composée de Tom Brady et de Phil Mickelson. La partie opposant les deux quarts aux deux golfeurs de la PGA est prévue le 6 juillet.

Lors de cet entretien, Rodgers a été questionné sur ses activités actuelles.

«C’est l’une de ces saisons mortes tranquilles dont je rêvais et où je peux en quelque sorte suivre mon processus tranquillement par moi-même, a-t-il indiqué. C’est tout ce que peut demander un joueur plus âgé qui est dans la ligue depuis longtemps. Je profite du temps, je me détends et je ne suis pas dérangé. Je n’ai aucune obligation ou quoi que soit d’autre.»

«Je pense que c’est ça, le but d’une saison morte, a ajouté Rodgers. Il s’agit de profiter de mon temps, de le passer où je le souhaite et de ne pas me sentir forcé d’aller n’importe où, de n’avoir aucune responsabilité.»

Interrogé sur ses intentions par rapport au camp d’entraînement officiel des Packers, le quart-arrière n’a pas révélé ce qu'il allait faire. Celui-ci doit s’amorcer le 26 juillet prochain.