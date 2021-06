Gerard Gallant à la barre des Rangers

Quelques semaines après avoir mené le Canada à une victoire dramatique au Championnat du monde de hockey, Gerard Gallant a été nommé entraîneur-chef des Rangers de New York.

C’est ce que le quotidien «New York Post» a avancé, lundi. Le club n’avait pas confirmé l’information en fin d’après-midi.

Gallant, qui a été entraîneur adjoint du Canadien de Montréal pour deux saisons entre 2012 et 2014, dirigera une quatrième équipe dans la Ligue nationale de hockey. Il montre un dossier de 270-216-4-51 avec les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas.

Plus récemment, Gallant a aidé les représentants de l’unifolié à oublier un départ très difficile au Mondial. Après trois défaites contre la Lettonie, l’Allemagne et les États-Unis, les Canadiens ont vaincu successivement les Russes, les Américains et les Finlandais lors des matchs éliminatoires pour remporter la médaille d’or.