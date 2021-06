CH: tout le monde sur la glace à Vegas

Jeff Petry s'est entraîné avec ses coéquipiers, lundi à Las Vegas, quelques heures avant le premier match de la série demi-finale entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights.

Petry, tout comme Jake Evans et Jon Merrill, portait toutefois un chandail indiquant qu’il devait éviter les contacts. Il ratera ainsi vraisemblablement le match du jour, lui qui ne s’entraînait pas au sein des trois duos réguliers.

À noter que Petry, blessé à la main droite lors de la série de deuxième tour face aux Jets de Winnipeg, portait un gant modifié dimanche. L'entraîneur-chef du CH, Dominique Ducharme, a indiqué qu'il s'approche d'un retour au jeu, sans donner plus de précision.

«On avait dit qu’on pensait qu’il pouvait être rapidement de retour. Avec les informations qu’on a, on est confiants qu’il sera de retour prochainement. Quand? Nous ne savons pas», a indiqué Ducharme en vidéoconférence. Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

En confiance

Bien reposé après une semaine de congé, le Tricolore amorcera la troisième ronde en pleine confiance.

Si le repos a en effet été important pour recharger les batteries après deux premières rondes disputées à un rythme endiablé, Josh Anderson cachait difficilement son impatience en vue de la mise au jeu initiale.

«Je pense que c’était important, a dit Anderson. Quand tu es en séries et que tu obtiens une période de repos, il faut en profiter, parce que le style de jeu est différent en séries.»

«Nous sommes excités et nous sommes prêts. Nous avons une très bonne opportunité ici. C’est dur de se rendre si loin et nous sommes à mi-chemin. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous sommes excités par ce défi.»

🚨 BUT EVANS 🚨

(Juste pour vous donner une idée du mood de l’équipe) pic.twitter.com/heP5OJHoGF — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) 14 juin 2021

Combinaisons

Lehkonen - Danault - Gallagher

Toffoli - Suzuki - Caufield

Byron - Kotkaniemi - Anderson

Armia - Staal - Perry

Chiarot - Weber

Kulak - Edmundson

Romanov - Gustafsson

Price

Allen

Point de presse de Cole Caufield -