Désireux de voir plus de gens au Centre Bell, François Legault a discuté avec Phillip Danault

Le premier ministre François Legault «fait pression» sur le docteur Horacio Arruda afin que le Centre Bell puisse accueillir plus que 2500 spectateurs et s’est même entretenu avec l'attaquant Phillip Danault concernant le déséquilibre des forces avec Vegas qui jouera devant une salle comble.

«J’ai eu des discussions avec plusieurs personnes, incluant Phillip Danault à propos du fait que Vegas va avoir 18 000 personnes et nous, 2500. Je fais pression sur le docteur Arruda», a indiqué le premier ministre lors d’un point de presse dimanche.

«Est-ce qu’on peut augmenter [la capacité] au Centre Bell pour ne pas être désavantagé par rapport à Vegas?», a-t-il suggéré.

La Santé publique au Québec a reçu une demande formelle du Canadien pour faire augmenter le maximum de 2500 personnes permis par le gouvernement depuis le 28 mai.

À Las Vegas, on semble plutôt vivre dans un monde où la COVID-19 n’existe presque plus, puisque les Golden Knights ont affronté l’Avalanche du Colorado devant une salle comble de plus de 18 000 spectateurs qui sont peu nombreux à porter le masque.

«Chaque spectateur de plus que l’on pourrait accueillir nous aiderait», avait déclaré l’entraîneur-chef du Tricolore, Dominique Ducharme, la semaine dernière en prévision de la série.

Celle-ci commencera lundi soir à Vegas et le premier match à Montréal est prévu vendredi.

Pas de «droits spéciaux»

Si la capacité maximale imposée à l’amphithéâtre du Canadien devait changer, il faudrait aussi que cette règle s’applique ailleurs, a néanmoins convenu M. Legault.

«Nous devons être équitables parce qu’il y a plusieurs festivals qui étaient planifiés au Québec qui ont été annulés ou réduits au maximum de 2500 personnes. Je ne veux pas donner de droits spéciaux au Centre Bell. On doit regarder si on peut faire avec plus de monde en respectant les règles nécessaires. Nous devons y aller graduellement pour ne pas voir une remontée dans les prochaines semaines.»

Questionné sur la demande de tenanciers de bars de prolonger les heures d’ouverture après 23 h en raison des matchs tardifs qui se joueront à Vegas, M. Legault a fait savoir qu’il y avait également des discussions avec la Santé publique à ce propos.