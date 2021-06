Roland-Garros: Nadal freiné par Djokovic

Tremblement de terre à Roland-Garros: Rafael Nadal, 13 fois sacré sur la terre battue parisienne et en quête d'un 21e trophée record en Grand Chelem, a été renversé par le no 1 mondial Novak Djokovic en demi-finales en quatre manches de 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) 6-2, en plus de 4h vendredi.

Ce n'est que la troisième défaite de l'Espagnol en 108 matchs à Roland-Garros.

Djokovic, déjà vainqueur à Paris en 2016, affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas en finale dimanche et y visera un 19e titre en Grand Chelem, pour revenir à une longueur du record co-détenu par Roger Federer et Nadal.