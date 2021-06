La relève des Blue Jays l'échappe; les Red Sox en profitent

En avance par un point au début de la huitième manche, les Blue Jays de Toronto se sont finalement avoués vaincus au compte de 6 à 5 contre les Red Sox, vendredi à Boston.

Le releveur Carl Edwards fils a d’abord envoyé une offrande que n’a pas pu refuser Christian Arroyo, qui a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, afin de créer l’égalité.

Alex Verdugo a porté le coup de grâce au tour au bâton suivant des siens, en permettant à Danny Santana de croiser la plaque.

Les Blue Jays s’étaient quand même donné une belle occasion d’ajouter des points, en début de neuvième manche, mais Riley Adams a frappé un roulant, avec les buts remplis, pour mettre fin à la menace.

Bobby Dalbec a cogné un circuit en solo en troisième manche pour l’équipe gagnante. Les Red Sox ont aussi eu une poussée de trois points en sixième manche.

Le lanceur partant des Torontois Ross Stripling a accordé quatre des six points adverses, sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles. En cinq manches et deux tiers de travail, il a passé six frappeurs adverses dans la mitaine.

Dans le camp des Red Sox, l’artilleur Garrett Richards n’a pas connu la soirée qu’il aurait espéré. En cinq manches et un tiers sur la butte, il a accordé quatre points sur 11 coups sûrs et deux buts sur balles.

Teoscar Hernandez, à deux occasions, et Bo Bichette ont frappé des simples bons pour un point. Pour sa part, Vladimir Guerrero fils a frappé sa 19e longue balle de la saison, en sixième manche, alors que Marcus Semien était sur les sentiers.

Les deux équipes poursuivront leur série de quatre matchs, samedi, avec le second duel.