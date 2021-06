Berardi, le détonateur italien

Impliqué sur les trois buts d'une équipe d'Italie sans star mais séduisante, l'ailier droit Domenico Berardi a été le détonateur de la Nazionale lors du match d'ouverture de l'Euro de football remporté logiquement (3-0) face à la Turquie, vendredi à Rome.

Après une très bonne première période, le joueur de Sassuolo a débloqué la partie peu après le retour des vestiaires en décochant un centre puissant qui a été détourné de la poitrine dans ses propres filets par le défenseur turc Merih Demiral (53e).

Quelques minutes plus tard, l'attaquant de 26 ans a été à l'origine du deuxième but signé Ciro Immobile: sa superbe transversale depuis le côté droit a trouvé Leonardo Spinazzola, dont la frappe a été repoussée par le gardien adverse sur le buteur de la Lazio, qui a doublé la mise (66e).

Enfin, au départ de l'action du troisième but transalpin, c'est encore Berardi qui a été déterminant en réalisant l'interception avant de transmettre le ballon à Nicolo Barella. Ce dernier a servi Immobile, qui a lancé Lorenzo Insigne, lequel a mis les Azzurri à l'abri (79e) d'une belle frappe enroulée.

Le seul petit point noir de sa soirée aura été sa sortie à la 85e minute après avoir reçu un coup sur le mollet gauche. Mais apparemment rien de grave pour le gaucher, qui pourrait être encore précieux lors de la prochaine rencontre de l'Italie, mercredi face à la Suisse.

L'esprit Sassuolo

Berardi a illustré à merveille l'esprit de Sassuolo qui souffle sur la Nazionale ces derniers mois, à l'image de Manuel Locatelli, qui évolue avec lui en club et qui a également réalisé une belle prestation vendredi.

Le petit club d'Emilie-Romagne a en effet réalisé une superbe saison en Serie A, terminant 8e à égalité de point avec la Roma (7e), ratant de peu une qualification européenne.

Et Berardi a grandement contribué à la performance de son équipe cette saison en marquant 17 buts, agrémentés de 7 passes décisives.

Vendredi au Stadio Olimpico, l'attaquant calabrais, qui honorait seulement sa 12e sélection, a été dès la première période dans tous les bons coups de son équipe, à l'image de son « caviar » non exploité par Immobile (18e), qui n'a pas cadré sa tentative, ou de son centre pour l'attaquant de la Lazio qui a envoyé sa tête de peu à côté (33e).

Après la pause, l'Italie a retrouvé l'efficacité qui lui avait manqué grâce aux coups de patte de Berardi, auteur par ailleurs d'un joli coup du sombrero sur Umut en fin de rencontre.

Le joueur formé à Sassuolo, qui s'est payé le luxe de pousser sur le banc l'ailier de la Juventus Federico Chiesa, incarne parfaitement cette équipe d'Italie, invaincue depuis 28 matches et qui a soif de succès après avoir manqué la qualification pour le Mondial-2018.

Sans véritable star, la Squadra Azzurra est pourtant très solide et propose un jeu offensif séduisant où n'importe quel joueur peut devenir le héros d'un soir. De bon augure pour la suite de la compétition.

Mancini espère vivre d'autres « belles soirées » avec l'Italie

Roberto Mancini, sélectionneur de l'équipe d'Italie après la victoire contre la Turquie (3-0) vendredi en ouverture de l'Euro, au micro e la RAI: « On a fait un bon match, même en première période, quand on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Ce n'était pas un match simple. C'est un bon début contre une bonne équipe. Il y a l'appui du public. On est heureux. Ce qui a été décisif? Quand on a joué vite dans les changements d'ailes. Un message pour les favoris? On a fait un beau match, ici à Rome, c'est ce qui nous rend heureux. Une très belle soirée, on espère en vivre d'autres. »

Ciro Immobile, attaquant de l'Italie, sur la RAI: « Une soirée parfaite? Oui, on a fait notre devoir, en gagnant 3-0 avec des supporters finalement dans le stade, c'est encore plus beau. Je pense qu'on a eu la patience qu'il fallait contre la Turquie, qui est une bonne équipe. On a été très actif en première mi-temps sans réussir à marquer, en seconde période, ils étaient un peu plus fatigués. »