Un nouveau pilote pour les Blue Jackets

L’un des anciens assistants de John Tortorella derrière le banc des Blue Jackets de Columbus, Brad Larsen, a été promu au poste d’entraîneur-chef de l’équipe, jeudi.

C’est le directeur général Jarmo Kekalainen qui en a fait l’annonce par voie de communiqué. Larsen a ainsi paraphé une entente de trois ans.

«Nous avons suivi un processus exhaustif en étudiant les candidatures de plusieurs excellents postulants pour devenir le prochain entraîneur des Blue Jackets de Columbus, mais l’individu qui revenait toujours dans la conversation était Brad Larsen», a indiqué le DG.

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a bâti une belle fiche de route avec la formation de l’Ohio lors de la dernière décennie. D’abord engagé en 2010 comme adjoint chez les Falcons de Springfield, le club-école des Jackets dans la Ligue américaine, Larsen a dirigé l’équipe pendant deux saisons, remportant chaque fois le titre de sa section.

En 2014-2015, l’homme de 43 ans a fait le saut dans la LNH, acquérant de l’expérience derrière les joueurs lors des sept dernières saisons.

«Je suis très fier d’être un Blue Jacket de Columbus et de faire partie de cette communauté incroyable depuis les sept dernières années, et je suis touché et honoré d’avoir été nommé entraîneur-chef de ce club», a affirmé Larsen, qui est originaire de la Colombie-Britannique.

Évoluant à l’aile gauche lors de sa carrière de joueur, il a amassé 48 points en 294 matchs de saison régulière dans le circuit Bettman, entre les saisons 1997-1998 et 2007-2008. Il a porté l’uniforme de l’Avalanche du Colorado et des Thrashers d’Atlanta.

Les Blue Jackets avaient choisi de ne pas renouveler le contrat de l’entraîneur John Tortorella au terme de la dernière campagne. En six ans à la barre de l’équipe, celui-ci a montré une fiche de 227-166-54 en plus de remporter une fois le trophée Jack-Adams.