Les Blackhawks s’entendent avec un choix de premier tour

Les Blackhawks de Chicago ont offert un contrat d’entrée dans la Ligue nationale de trois saisons à l’attaquant Lukas Reichel, mercredi.

L’organisation a indiqué que son choix de premier tour (le 17e au total) au repêchage de 2020 aura un impact de 925 000 $ sur la masse salariale s’il est en mesure de percer la formation de l’Illinois.

L’Allemand de 19 ans a complété sa deuxième campagne dans la meilleure ligue de son pays natal, avec les Polar Bears de Berlin. Il a amassé 27 points en 38 matchs, après avoir noirci la feuille de pointage 24 fois en 42 rencontres à sa première année. Reichel a ajouté cinq points en neuf duels lors des plus récentes séries éliminatoires, aidant les siens à gagner le championnat allemand.

«Lukas a fait des progrès énormes à sa deuxième saison chez les professionnels, a dit le président des opérations hockey et directeur général des Blackhawks, Stan Bowman, dans un communiqué émis par son organisation. Le jeu a semblé ralentir pour lui, ce qui lui a permis de démontrer tous ses talents de fabricant de jeu. L’amener en Amérique du Nord était la prochaine étape logique dans son développement et nous sommes excités d’ajouter un attaquant aussi jeune et dynamique à notre groupe.»

Reichel a aussi eu l’opportunité de représenter son pays au Championnat du monde de hockey, à Riga. En neuf matchs, il a amassé six points et a permis à son pays de se rendre au match pour la médaille de bronze, où l’Allemagne s’est inclinée 6 à 1 devant les États-Unis.