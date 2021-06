Le Canada humilie Aruba

L’équipe masculine canadienne de soccer a aisément défait Aruba au compte de 7 à 0, samedi, à Bradenton en Floride, dans un match de qualifications pour le Mondial 2022.

Le Canada maintient donc sa première place du groupe B, avec trois victoires en autant de matchs et un différentiel de +22.

L’attaquant des Whitecaps de Vancouver Lucas Cavallini s’est signalé, lui qui a secoué les cordages à deux occasions en première demie. Il a d’abord ouvert les hostilités, à la 17e minute, avant de réussir son doublé dans les arrêts de jeu du premier 45 minutes.

La formation canadienne a pu retraiter au vestiaire avec une avance de trois filets grâce à Junior Hoilett, qui a converti un tir de pénalité.

Entré sur le terrain à la place de Hoilett, à la 34e minute, le joueur du CF Montréal Zachary Brault-Guillard a su se mettre en évidence. Au retour sur le terrain des Canadiens, le Québécois a quadruplé l’avance des siens.

L’équipe canadienne a permis à deux de ses plus grandes vedettes, Alphonso Davies et Jonathan David, de se délier les jambes en fin de match. Les deux ont eu leur mot à dire dans la victoire. Le premier a secoué les cordages à la 78e minute, tandis que le second en rajoutait, 11 minutes plus tard.

Cyle Larin a obtenu l’autre réussite des siens, à la 87e minute.

À son premier départ en carrière devant la cage des représentants de l’unifolié, Dayne St. Clair a obtenu le blanchissage.

Pour s’assurer du premier rang de leur groupe, et ainsi passer à la prochaine étape des qualifications pour la Coupe du monde, le Canada devra au moins faire match nul à son dernier match, contre le Suriname, qui a la même fiche, mais un différentiel inférieur. Ce duel aura lieu mardi à Chicago.