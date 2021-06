Essential Quality remporte le Belmont Stakes

Favori pour remporter la 153e édition du Belmont Stakes, la troisième et ultime étape de la Triple Couronne d’hippisme, Essential Quality n’a pas déçu lors d’une course qui fut serrée jusqu’à la fin, samedi à Elmont dans l’État de New York.

Il s’agit d’une première victoire lors d’une étape de la Triple Couronne pour le jockey Luis Saez et l’entraîneur Brad H. Cox.

Essential Quality s’est maintenu en milieu de peloton pour une bonne partie de la chevauchée. Il a ensuite gagné du terrain pour s’offrir un sprint final aux côtés de Hot Rod Charlie, qui a terminé une longueur derrière le vainqueur.

Rombauer a terminé sur la troisième marche du podium, lui qui avait remporté le Preakness Stakes il y a deux semaines. Medina Spirit avait enlevé les honneurs du Derby du Kentucky, mais était absent du Belmont Stakes en raison de deux tests positifs à un produit dopant.