Le CH veut passer à autre chose

Les joueurs du Canadien ont tranché: l’incident impliquant Jake Evans et Mark Scheifele est maintenant chose du passé.

«Nous avons fini de parler de ce coup. Il nous manque un joueur et il leur manque un joueur. Nous nous concentrons sur le match de ce soir [vendredi]», a sèchement répondu Shea Weber, lorsqu’il a été questionné sur la suspension de quatre matchs qu’a reçue le représentant des Jets de Winnipeg pour le geste qu’il a posé lors de la dernière minute de la première partie de la série.

Même son de cloche du côté de l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme.

«Nous passons à autre chose, a dit le pilote. Nous avions dit que la ligue allait s’en charger et elle l’a suspendu. De notre côté, nous nous préparons pour notre match. C’est derrière nous.»

Le retour de Lehkonen

À l’entraînement, Artturi Lekhonen a pris la place d'Evans sur l’unité complétée par Phillip Danault et Brendan Gallagher. Si tout se déroule bien dans les prochaines heures, le Finlandais disputera le deuxième match de la série contre l’équipe du Manitoba.

«Pour le moment, c’est ça. Il faudra seulement nous assurer à 100% que "Lehky" est correct. À date, ça va bien. Il faut simplement qu’il soit à 100% quand le match s’amorcera», a affirmé Ducharme.

Lekhonen n’a pas joué depuis le troisième affrontement de la série contre les Maple Leafs de Toronto, lui qui s’était blessé lors de la première période de ce duel.

Cela signifie également que l’attaquant Tomas Tatar devrait regarder un quatrième match consécutif des gradins.

CITATIONS

Tyler Toffoli

«Ils forment une très bonne équipe (...) ils vont être prêts. Le jeu est serré en séries mais nous allons être prêts»

«Il y a des moments dans la saison où nous étions une des meilleures équipes de la ligue (...) nous sommes un groupe tissé serré»

Caufield: «je ne lui dirai pas quoi faire, c'est un joueur formidable. On a eu de bonnes chances, il n'a qu'à continuer ce qu'il fait»

Shea Weber

«On a fini d'en parler. Il nous manque un joueur, il leur en manque un. On va de l'avant.»

«On se prépare de la même façon. 'Faut aller de l'avant et travailler comme on l'a fait»

Perry: «il l'a si bien fait pendant si longtemps, il est reconnu l'un des meilleurs devant le filet (...) son trio joue comme à l'époque des Ducks. Ils sont costauds, ils jouent lourd et ils travaillent»

Evans: «il est encore ici avec nous et il va continuer d'être une partie importante de l'équipe»

Dominique Ducharme

Artturi Lehkonen va probablement remplacer Jake Evans, la décision sera prise avant le match

Suspension Scheifele: «on va de l'avant. On avait que la Ligue s'en occuperait. Ils lui ont donné sa sentence. On se prépare pour ce soir, c'est derrière nous.»

«On accepte la décision. Ils ont pris leur décision et on est corrects avec ça. Nous, on se prépare pour ce soir. On a fait de bonnes choses au 1er match et on veut être meilleurs ce soir.»

Evans: «je ne sais pas s'il sersa là en personne, mais il prend du mieux. C'est dur pour moi à quantifier mais il va mieux. On verra.»

«On aime où on est rendus, la façon qu'on joue. C'est une courbe un peu bizarre, difficile à évaluer avec la fin de saison qu'on a eue, les circonstances. Depuis le premier match contre Toronto, on

a des hauts et des bas mais à partir du 5e, on a commencé à mettre des choses en place (...) on est capables de le faire présence après présence, on voit une confiance qui s'installe dans le groupe.»

«On aime où on est rendus, mais on ne veut pas s'arrêter là»