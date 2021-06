David Lemieux respecte la limite, mais pas son adversaire

Le boxeur David Lemieux a affiché jeudi un poids inférieur à la limite de poids fixée en prévision de son combat prévu le lendemain à Cuernavaca, au Mexique, sauf que son rival, David Zegarra, a été incapable d’en faire de même.

Ayant présenté un poids de 169 lb, Zegarra (34-4-0, 21 K.-O.) avait une heure pour atteindre le seuil de 168 lb. Pour sa part, Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.) a fait osciller l’aiguille de la balance à 167,2 lb, tel que rapporté par «Le Journal de Montréal».

Chez les lourds, Simon Kean (19-1-0, 18 K.-O.) a rendez-vous avec l’Américain Donald Haynesworth (16-5-1, 14 K.-O.). Le premier pesait 250 lb, soit beaucoup moins que le second, qui était à 291,4 lb.

Également en action dans ce gala d’Eye of the Tiger Management, le super-moyen Erik Bazinyan (25-0-0, 19 K.-O.) se frottera à Scott Sigmon (35-14-1, 18 K.-O.). Les deux hommes ont respecté la limite avec des poids respectifs de 167,4 lb et de 167 lb.