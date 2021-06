Roland-Garros: Leylah Annie Fernandez n’y peut rien

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a subi l’élimination au deuxième tour des Internationaux de France, mercredi à Paris, s’inclinant 6-1 et 7-5 devant l’Américaine Madison Keys.

Conséquemment, il n’y a plus aucun joueur canadien en lice dans le tableau principal du tournoi en simple, autant chez les hommes que chez les femmes.

Keys, 23e tête de série, a eu besoin de 1 h 33 min pour venir à bout de sa rivale de 18 ans. Toutefois, la gagnante a éprouvé quelques ennuis, car après le premier set ayant duré moins d’une demi-heure, elle a dû prendre une pause afin que les soigneurs mesurent sa pression et son rythme cardiaque. Elle a pu poursuivre la rencontre, mais a trimé dur en deuxième manche.

Effectivement, à deux reprises, Fernandez a réalisé un bris pour créer l’impasse. Cependant, la joueuse de la Belle Province a également concédé son service à l’avant-dernier jeu pour voir sa rivale se sauver avec la victoire.

Keys a claqué les six as de l’affrontement. Fernandez a commis six doubles fautes, comparativement à deux pour l’athlète des États-Unis.