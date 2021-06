Roland-Garros: Monfils passe, Rublev casse

Le Français Gaël Monfils s'est offert sa deuxième victoire de la saison, sa deuxième seulement aussi depuis sa reprise post-confinement en septembre dernier, en venant à bout de l'Espagnol Albert Ramos (38e) en quatre sets 1-6, 7-6 (8/6), 6-4, 6-4 au premier tour de Roland-Garros mardi.

Monfils (15e), en grandes difficultés depuis huit mois, arrivait avec une seule victoire au compteur en 2021, pour quatre défaites.

Transparent dans la première manche, lâchée en 23 minutes, il s'est ensuite installé progressivement dans le match, jusqu'à faire craquer l'Espagnol, friand de terre battue.

Il est même le joueur qui a gagné le plus de matchs sur la surface depuis le début de la saison, à égalité avec Stefanos Tsitsipas et Federico Delbonis.

Ramos est pourtant passé à un point de prendre l'avantage deux sets à zéro, quand il a mené 6 points à 5 dans le jeu décisif.

Porté par le public du court Suzanne-Lenglen, Monfils s'est imposé après trois heures de match sous un chaud soleil.

«Un grand merci, ça fait vraiment énormément de bien, c'est grâce à vous franchement, merci beaucoup», a-t-il remercié après avoir lâché «Je suis mort».

Monfils affrontera le jeune Suédois Mikael Ymer (105e) au deuxième tour.

Il n'est pour l'instant que le deuxième Français à franchir le premier tour, après Enzo Couacaud, bénéficiaire d'une invitation.

Rublev éliminé

Le Russe Andrey Rublev, 7e mondial et finaliste à Monte-Carlo après avoir battu Rafael Nadal, a été éliminé dès le premier tour par l'Allemand Jan-Lennard Struff (42e) 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 3-6, 6-4.

L'an dernier, Rublev avait atteint les huitièmes de finale aux Internationaux d'Australie, puis aux quarts à des Internationaux des États-Unis, et sur la terre battue parisienne. Dans la foulée, il avait entamé la saison 2021 par un nouveau quart, à Melbourne.

Il était l'un des hommes en forme de la première partie de saison, avec également des titres à Rotterdam et à l'ATP Cup avec la Russie, des demi-finales à Dubaï, Doha et au Masters 1000 de Miami. Il arrivait à Paris fort de sa finale monégasque, mais également des ses quarts sur terre à Barcelone et au Masters 1000 de Rome.

Au prochain tour, Struff affrontera l'Argentin Facundo Bagnis (104e).

Autres résultats

Simple messieurs (1er tour):

James Duckworth (AUS) bat Salvatore Caruso (ITA) 6-4, 3-6, 7-6 (7/4), 6-2

Ricardas Berankis (LTU) bat Ugo Humbert (FRA/N.29) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4

Alex De Minaur (AUS/N.21) bat Stefano Travaglia (ITA) 6-2, 6-4, 7-6 (7/4)

Marco Cecchinato (ITA) bat Yasutaka Uchiyama (JPN) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4

Andreas Seppi (ITA) bat Félix Auger-Aliassime (CAN/N.20) 6-3, 7-6 (10/8), 4-6, 6-4

Mikael Ymer (SWE) bat Roberto Carballés Baena (ESP) 6-4, 0-6, 4-6, 6-2, 6-2

Gaël Monfils (FRA/N.14) bat Albert Ramos (ESP) 1-6, 7-6 (8/6), 6-4, 6-4

Aljaž Bedene (SLO) bat Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 3-6, 7-5, 6-2

Philipp Kohlschreiber (GER) bat Fernando Verdasco (ESP) 7-6 (7/3), 6-2, 2-6, 6-4

Aslan Karatsev (RUS/N.24) bat Jenson Brooksby (USA) 6-3, 6-4, 6-4

Facundo Bagnis (ARG) bat Benjamin Bonzi (FRA) 7-5, 6-3, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Andrey Rublev (RUS/N.7) 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 3-6, 6-4