Un joueur des Braves arrêté

Le voltigeur des Braves d’Atlanta Marcell Ozuna a été arrêté en raison d’une histoire de violence conjugale, samedi, selon des documents du département de la police du comté de Fulton, en Géorgie.

Selon le réseau ESPN, le baseball majeur entamera une enquête concernant les agissements de l’athlète de 30 ans.

«Nous avons été mis au fait de l’arrestation de Marcell Ozuna plus tôt en soirée et nous avons immédiatement informé le bureau du commissaire, de dire les Braves dans un communiqué. Les Braves appuient les politiques du baseball majeur concernant la violence conjugale. Jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, nous ne ferons aucun autre commentaire et toutes les demandes à ce sujet devraient être envoyées au bureau du commissaire.»

Ce n’est pas la première fois que le joueur des Braves est impliqué dans ce genre d’histoire, puisque sa femme, Genesis Ozuna, avait été arrêtée en mai 2020 pour des actions contre son mari.

En 48 matchs cette saison, Ozuna a maintenu une moyenne au bâton de ,213, tout en frappant sept longues balles. Il a aussi produit 26 points.

Le Dominicain a toutefois vu son nom apparaître sur la liste des blessés, lui qui s’est disloqué deux doigts, mardi, dans un match contre les Red Sox de Boston.