Test antidopage: Jean Pascal se dit choqué

Le boxeur québécois Jean Pascal a confirmé samedi dans une série de messages sur Twitter qu’il avait été déclaré positif à des substances interdites, indiquant qu’il était choqué et qu’il n’avait jamais pris volontairement des stéroïdes.

C’est le journaliste américain Kevin Ioleson qui avait lâché la bombe sur les réseaux sociaux, vendredi soir. Iole a identifié les trois substances en cause: epitrenbolone, drostanolone et drostanolone métabolite. L'adversaire de Pascal, Badou Jack, a par la suite confirmé que le combat a été annulé.

«Je suis sous le choc et embarrassé par la situation, a écrit Pascal. Jamais je n’aurais pris volontairement des substances illégales. J’ai toujours défendu l’importance de pratiquer une boxe propre et je la défendrai toujours. Je suis l’un des premiers boxeurs à avoir insisté sur l’importance des tests aléatoires. Cela fait 13 ans que je pratique la boxe au plus et j’ai passé d’innombrables tests.»

«Je tiens à dire à tous mes "fans" qu’il s’agit d’un incident isolé et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour le prouver. Après avoir pris connaissance des résultats, mon préparateur physique a été congédié sur-le-champ [vendredi] soir. Si je dois payer pour effectuer des tests aléatoires VADA les plus sophistiqués destinés aux boxeurs sur une période de 365 jours, je le ferai. Je sais fort bien que cette situation entache mon nom, peu importe ce que je pourrais dire.»

En vertu de cette situation, le combat entre Pascal (35-6-1, 20 K.-O.) et Jack a été annulé. Le second est maintenant à la recherche d’un nouvel adversaire pour le gala du 6 juin.