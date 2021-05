Romanov : «Je n’irai pas en détail»

Lors de son point de presse, vendredi, Dominique Ducharme a répété un refrain souvent entendu au cours des derniers mois : «le match de samedi soir est le match le plus important de l’année».

À Toronto, la veille, à quelques heures d'un match crucial pour la survie de ses joueurs en séries, l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a pris une décision étonnante en insérant Erik Gustafsson dans la formation - au détriment de Brett Kulak - dans l’espoir de relancer l’attaque massive.

Voyez le point de presse de Dominique Ducharme, ci-dessus.

Or, plusieurs se demandent si le CH ne devrait pas envoyer le jeune Alexander Romanov dans la mêlée. L’arrière russe n’a pas été en uniforme dans l’actuelle confrontation face aux Maple Leafs, même si son style de jeu combine agilité et robustesse (ses 138 mises en échec en saison régulière représentent le deuxième meilleur total des siens).

Rappellons que le Russe avait joué, à son arrivée en Amérique du Nord, un rôle de touriste dans cette même Ville Reine, l’été dernier, en éliminatoires.

Moins d’un an plus tard, le Tricolore est en séries et Romanov patiente à nouveau. Qu’en est-il donc? Quel aspect de son jeu fait que l’entraîneur hésite à l’employer? La question lui a été posée.

«Je n’irai pas en détail sur ce sujet. J’aime parler à mes joueurs et m’assoir avec eux pour les aider à comprendre du début à la fin pourquoi (ils ne sont pas de la formation) et ainsi de suite», de répondre Ducharme à un journaliste de The Athletic.

«De commenter publiquement là-dessus, je ne crois pas que ce soit une bonne chose.»

Maîtriser «quatre niveaux»

Ducharme dit voir «quatre niveaux» d’intensité au cours d’une saison. Cela dit, il ne semble pas croire que Romanov maîtrise cette théorie à 21 ans.

«Élever son jeu à ces quatre stades-là est quelque chose que tu dois apprendre. Ce n’est pas facile à accomplir.»

Malgré tout, Ducharme a réitéré que son personnel et lui «aiment» le Moscovite.

«Il a un bel avenir. Il a joué dans 54 matchs en saison régulière cette saison. Nous avons affronté plusieurs défis avec tout ce que nous avons traversé.

«Ce n’est pas parce qu’il ne joue pas qu’on ne travaille pas avec lui. Nous l’encadrons sur plusieurs facettes tant sur la glace qu’à l’extérieur.»

Gérer les jeunes

Plus tôt dans son point de presse, en ce qui a trait à Romanov et les jeunes patineurs de l’effectif, le pilote de Joliette a laissé entendre qu’à ses yeux, «chaque situation est différente».

«Que ce soit un ailier, un centre ou un défenseur, d’utiliser des jeunes dans des situations où ils peuvent réussir, c’est important. Tu dois considérer tous les facteurs.

«Nous devons tout considérer lorsqu’il est question d’un jeune joueur.»

Il sera intéressant de voir comment Ducharme gèrera sa brigade défensive en vue du duel de samedi, présenté devant 2500 spectateurs. Gustafsson et Merrill demeureront-ils dans la formation? Kulak reviendra-t-il? Romanov fera-t-il ses débuts?

L’une des deux premières questions semble plus probable de s’avérer que la troisième, à écouter Ducharme.