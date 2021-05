Roland-Garros: Nadal sur ses gardes

Même s’il est encore le favori pour gagner Roland-Garros, Rafael Nadal se concentre sur un match à la fois. Pas question pour lui de sous-estimer son adversaire du premier tour, l’Australien Alexei Popyrin.

Même s’il est classé 62e au monde, Popyrin va vendre chèrement sa peau contre le maître de la terre battue.

«Il est jeune (21 ans) et il a de la puissance. Il est capable de réussir les gros coups, a expliqué Nadal lors d’un point de presse. Comme toujours, je devrai être prêt.

«Je sais que les matchs seront difficiles à tous les tours et je respecte tous mes adversaires comme je le fais depuis le début de ma carrière. Et Popyrin est dangereux non ? Je devrai donc bien jouer et je mets tout en place pour que ça arrive.»

Le troisième joueur mondial est revenu sur la décision de Naomi Osaka de ne pas participer aux points de presse durant le tournoi de Roland-Garros.

«Je respecte sa décision. Je la respecte comme personne et comme athlète, a précisé Nadal. Comme personnalité sportive, nous devons être prêts à recevoir les questions et d’essayer de produire une réponse.

«Je la comprends. D’un autre côté, sans la présence des journalistes qui voyagent pour parler des nouvelles et de nos accomplissements, on ne serait pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui. On n’aurait pas cette notoriété à travers le monde.»

Les deux pieds sur terre

La championne du tournoi de 2020, Iga Swiatek, est en forme. Pour amorcer la défense de son titre, la Polonaise affrontera sa meilleure amie sur le circuit, la Slovène Kaja Juvan.

«Ce n’est pas facile de jouer contre votre meilleure amie, a-t-elle mentionné. L’une d’entre nous va perdre et c’est dommage. On connait bien le jeu de l’autre et l’enjeu sera de bien me préparer sur le plan tactique.

«En même temps, j’essaye de prendre du recul. Sur le court, on est tous sur le même pied d’égalité. J’essaye d’oublier que je joue contre ma meilleure amie. Je vais juste jouer au tennis et je frappe la balle.»