Un chemin tortueux pour le retour de Tiger Woods

Le golfeur de renom Tiger Woods poursuit son long et difficile processus de remise en forme, mais en dépit de ses problèmes l’empêchant de jouer, il demeure dans un bon état d’esprit.

L’ancien numéro 1 mondial a accordé une première entrevue depuis son accident d’automobile survenu en février dans la région de Los Angeles. Au magazine «Golf Digest», il a d’ailleurs qualifié sa rééducation de «douloureuse» et que celle-ci est encore plus pénible que les précédentes. L’Américain se remet de multiples fractures à la jambe droite, entre autres.

«C’est une histoire complètement différente, a-t-il admis dans un court entretien publié jeudi. Ma physiothérapie me tient occupé. Je fais mes routines quotidiennes et je me concentre sur mon principal objectif : marcher par mes moyens. Je prends une étape à la fois.»

Aussi, Woods ne porte plus de botte protectrice, selon ce que les médias sociaux ont laissé entendre récemment. Il a encore besoin de béquilles, en revanche. Par ailleurs, il ne peut prédire le moment exact de son retour au jeu, n’ayant pas voulu commenter à ce sujet.

L’homme de 45 ans a été passablement ennuyé par les pépins physiques ces dernières années. Il a été opéré cinq fois au dos et se rétablissait d’une intervention chirurgicale réalisée en décembre quand il a été impliqué dans cette sortie de route l’hiver dernier.