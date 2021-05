Aujourd’hui aux «Anti-Pods de la Lutte», Kevin et Pat reviennent sur le départ du commentateur Adnan Virk et sur celui qui le remplacera, Jimmy Smith.

Les gars passent aussi en revue les documentaires de la semaine, font leurs prédictions pour Double or Nothing et vous donnent leurs coups de cœur et leurs coups de masse, dans cette nouvelle formule estivale!

Un autre épisode à ne pas manquer!