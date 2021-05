À VOIR: Patrick Roy et Mario Tremblay en vedette dans la pub de l'année!

L’entreprise UBER EATS a réalisé l’impossible et les amateurs de hockey québécois, surtout les partisans du Canadien de Montréal, le constateront à la télévision dans les prochains jours : elle a réuni pour une publicité Patrick Roy et Mario Tremblay, deux hommes qui ne se parlaient pas depuis plus de 20 ans.

Effectivement, la chicane est finie entre les deux principaux protagonistes du célèbre match du 2 décembre 1995 entre le Tricolore et les Red Wings de Detroit.

Dans une entrevue diffusée jeudi soir à l’émission de Dave Morissette de TVA Sports, Roy a exprimé son bonheur de retrouver un ami.

