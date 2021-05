Matthew Tkachuk aura à convaincre son entraîneur

La saison 2020-2021 ne s’est pas déroulée au goût de l’attaquant Matthew Tkachuk, autant individuellement que collectivement, et il dit espérer un scénario bien différent au cours de la prochaine campagne des Flames de Calgary, si son entraîneur-chef Darryl Sutter compte l’utiliser davantage.

À LIRE AUSSI: Connor McDavid n’a pas l’intention de déménager

À LIRE AUSSI: Séries LNH: à Crosby de se lever

Le joueur d’avant des Flames a offert une récolte respectable en offensive, obtenant 16 buts et 27 mentions d’aide pour 43 points en 56 rencontres. Cependant, il n’a pu mener les siens en séries, ceux-ci étant exclus des quatre premières formations de la section Nord qui ont accédé à la phase d’après-saison. En revanche, le patineur de 23 ans a récemment déclaré que l’arrivée de Sutter derrière le banc le 4 mars n’avait pas joué en sa faveur.

Aussi, les chiffres semblent lui donner raison. Durant le premier mois du pilote d’expérience à Calgary, Tkachuk a passé en moyenne 13 min 09 s sur la glace à forces égales. Ses coéquipiers Milan Lucic et Brett Ritchie ont d’ailleurs eu droit à plus de travail.

«Je ne jouais pas autant, donc il y a eu un ajustement à faire, a-t-il déclaré dans une entrevue diffusée par le quotidien "Calgary Sun", mardi. J’ai dû m’y habituer et franchement, mon rôle a changé quelque peu. Le fait demeure qu’au final, ça reste du hockey. [...] Je sais quel type de joueur je suis et que j’ai déjà été. Je pense qu’il y avait vraiment une adaptation nécessaire, peu importe laquelle. Il fallait trouver un moyen, car je sais que je peux aider cette équipe.»

Un aperçu de ce qui s’en vient bientôt?

La situation a changé quand le frère de Brady Tkachuk s’est retrouvé sur le même trio que Johnny Gaudreau et Elias Lindholm. Après que Sutter eut remanié ses lignes d’attaque, il est devenu le joueur d’avant le plus utilisé à forces égales. Par contre, rendu à ce stade de la campagne, il était déjà trop tard. Éliminés, les Flames ont joué des matchs sans signification pour conclure le calendrier régulier.

«J’évoluais dans plus de situations offensives avec Johnny et "Lindy". Si ça se passe ainsi la saison prochaine, bien, ce sera excellent, a dit Matthew Tkachuk. C’est à ce moment que je suis le plus à l’aise et à mon mieux. C’est juste malheureux, j’aurais aimé en faire plus dans ce contexte.»

«Néanmoins, c’est ma responsabilité de mieux jouer et de donner l’effort requis, surtout durant les matchs qui comptent le plus dans le dernier droit et qui peuvent nous amener en séries», a-t-il également mentionné.

Effectivement, en dépit des décisions de son instructeur qu’il n’a pas appréciées, l’attaquant aurait dû être plus efficace, selon ses dires.

«Je n’ai pas passé proche de jouer de la manière voulue. Je pense qu’à la mi-saison, les choses ont commencé à tourner du bon côté pour moi. J’ai vécu quelques mauvaises séquences. Que ce soit un mois ou une couple de semaines, je ne pouvais rien faire de bon. Je ne produisais pas, je ne jouais pas beaucoup, c’était un peu de tout.»