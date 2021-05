Mondial : enfin une victoire de la Suède

Après des défaites contre le Danemark et le Bélarus, la Suède a profité de son affrontement face à la Suisse pour signer sa première victoire au Championnat du monde de hockey, l’emportant aisément 7 à 0, mardi, à Riga.

Jesper Froden (deux fois), Adrian Kempe et Victor Olofsson ont tous déjoué Leonardo Genoni, remplacé par Melvin Nyffeler après le quatrième but. Le second a cédé devant l'ancien espoir du Canadien de Montréal Magnus Nygren ainsi que Nils Lundkvist et Henrik Tommernes.

Les deux hommes masqués ont été mis à l’épreuve 28 fois en tout. À l’autre bout de la patinoire, Adam Reideborn a bloqué 27 rondelles pour réussir le jeu blanc.

Conséquemment, seuls le Canada, l’Italie et la Grande-Bretagne sont toujours en quête d’une première victoire dans ce Mondial.

Un premier point pour les Britanniques

Plus tôt en journée, un but tardif de Mike Hammond qui créait l’égalité a malgré tout permis à la Grande-Bretagne de soutirer un premier point dans cette compétition, alors que les Danois ont eu le dessus 3 à 2 en prolongation.

Markus Lauridsen a inscrit le filet qui a fait la différence. Il s’agissait du 32e tir pour le clan scandinave, qui a également pu compter sur la contribution offensive de Julian Jakobsen et de Nicklas Jensen pour l’emporter.

Jensen a terminé sa journée de travail avec trois points, permettant du même coup aux siens de s’emparer du quatrième rang dans le groupe A.

Le Kazakhstan tombe de son nuage

Malgré une étincelante performance de Nikita Boyarkin, auteur de 49 arrêts, le Kazakhstan a subi une première défaite en étant blanchi au compte de 3 à 0 par les États-Unis dans un autre match.

Boyarkin, qui a été trompé par Adam Clendening, Trevor Moore et Jack Drury dans cette rencontre, montre malgré tout une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d’efficacité de ,949 en trois sorties au Mondial.

Cal Petersen n’a eu qu’à effectuer que 18 arrêts pour procurer cette deuxième victoire aux Américains, qui sont devancés par l’Allemagne et la Lettonie au classement du groupe B.

La Finlande retrouve ses repères

La Finlande s’est pour sa part remise d’une défaite aux mains du Kazakhstan encaissée dimanche en signant une deuxième victoire dans le tournoi, cette fois par le pointage de 5 à 2 contre la Norvège.

Les gagnants ont obtenu une contribution très diversifiée, puisque 13 joueurs différents se sont inscrits à la feuille de pointage. Iiro Pakarinen, Anton Lundell, Kim Nousiainen, Jere Innala et Hannes Bjorninen ont tous déjoué Jonas Arntzen, qui a fait face à 26 lancers.

La Norvège tentera de décrocher un deuxième gain au Mondial en affrontant le Canada, mercredi.