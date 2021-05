De descendance asiatique, le défenseur Matt Dumba estime que la mort malheureuse de George Floyd, il y a exactement un an, est à l’origine d’un changement en cours dans la société américaine, et particulièrement à Minneapolis.

Le 25 mai 2020 décédait George Floyd, au cours d’une arrestation musclée par le policier Derek Chauvin. Ce dernier a posé son genou sur le coup de sa victime pendant plus de neuf minutes et les images de l’événement ont soulevé un vent de protestation contre le racisme dans le monde entier.

Aujourd’hui, les lieux du meurtre sont devenus un site commémoratif que Dumba a visité à de maintes reprises. Originaire de Calgary, où vit sa mère philippine, il a eu l’occasion récemment de visiter l’endroit avec celle-ci pour la première fois, récemment.

«Ma mère, elle a fondu en larmes, a raconté Dumba dans un long entretien avec le site The Athletic publié mardi. Vous pouviez entendre ces larmes d'autres personnes qui étaient en visite ce jour-là également. Vous ressentez juste la puissance derrière cela. Il est si malheureux que George ait perdu la vie pour cela.»

«Cela revient aux paroles de sa fille à propos de "papa [qui] a changé le monde". Je crois vraiment que je peux ressentir le changement dans notre communauté, et j'ai de l'espoir et je reste optimiste pour le changement que nous n'avons pas encore vu. Je pense que c'est en cours dans la ville.»

Pas de regret

Puisque la tragédie est survenue au cours de la pause forcée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) causée par la pandémie de COVID-19, Dumba a eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu’il pouvait faire, comme athlète professionnel et personnalité publique, pour appuyer le mouvement de protestation.

Ainsi, comme des centaines de sportifs l’ont fait partout dans le monde, Dumba a posé un genou au sol, le 1er août 2020, lorsque le tournoi éliminatoire s’est amorcé à Edmonton. Il était ainsi le premier joueur de la LNH à appuyer cette manifestation rendue emblématique par Colin Kaepernick quelques années plus tôt dans la NFL. Un geste qui lui a valu l’appui de plusieurs, mais aussi des remarques racistes.

Mais malgré quelques incidents amers, Dumba ne regrette aucunement son geste.

«Cela me fait du bien quand un jeune de la ville se présente et dit qu'il apprécie ce que vous avez fait pour la communauté et la ville. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce domaine. Un peu plus de lumière se fait sur le mien, car je fais partie d'une équipe professionnelle. Mais il y a tellement de gens qui se battent pour les bonnes choses et qui militent pour cette cause. Ce n’est pas seulement moi.»