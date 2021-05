À TVA Sports: du tennis nouveau genre

Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov, Fabio Fognini et plusieurs autres vedettes du tennis mondial sont à Biot, en France, lundi, à l'occasion de l'Ultimate Tennis Showdown, une compétition de tennis nouveau genre.

L’UTS4 est diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports, en ce moment.

Plusieurs matchs sont à l'horaire, dont le premier entre le Français Corentin Moutet et l'Américain Taylor Fritz.

Au total, huit matchs devraient être joués aujourd'hui.

Créé en 2020 par l'entraîneur Patrick Mouratoglou, UTS propose aux amateurs de sports une nouvelle expérience sportive et de divertissement, soit une rencontre entre le tennis et les jeux vidéo.

Il se distingue du format traditionnel de diverses manières : des affrontements au rythme rapide, un code de conduite allégé, l’utilisation de cartes (les UTS Cards) permettant d’avantager le joueur ou de désavantager son adversaire et la présence de microphones et d'écouteurs permettant d’entendre les conversations entre les athlètes et leur entraîneur ou pour des entrevues en direct.